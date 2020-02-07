Гонщики Ф2 и Ф3 не примут участие в тестах Формулы E

Традиционные тесты новичков в Формуле E в этом году пройдут без участия гонщиков, выступающих в Ф2 и Ф3, поскольку совпадают по времени с официальными тестами молодёжных серий, запланированных на эти же дни.

В календаре «электрического» чемпионата тесты новичков пройдут в Марракеше 1 марта, на следующий день после марокканского этапа, но именно в этот день в Бахрейне начинаются тесты Ф2/Ф3.

До того, как стало известно о накладке, несколько гонщиков вели переговоры с командами Формулы E об участии в тестах, в том числе Юри Випс, Луи Делетраз и Джейк Хьюз, но, разумеется, теперь вынуждены от этого отказаться.

Из заменят представители других серий, которые в эти дни будут свободны от профессиональных обязательств. По информации The Race, среди них Ник Кэссиди, действующий чемпион японской Super Formula, гонщик DTM Джоэль Эрикссон и, возможно, Элис Пауэлл, в прошлом году выступавшая в женской W Series.

В прошлом году в тестах новичков Формулы E принимали участие и другие гонщицы W Series, в частности, тогда ещё будущая чемпионка Джейми Чэдвик, вице-чемпионка женской серии Бейтске Виссер и опытная Кэтрин Легг, выступающая в GT и гонках на выносливость. Теоретически все они могут вновь сесть за руль в Марракеше, как и Татьяна Кальдерон, сотрудничающая с Alfa Romeo в Формуле 1 в качестве тест-пилота.

В соответствии со спортивным регламентом Формулы E к тестам новичков допускаются только пилоты, у которых нет действующей лицензии FIA, позволяющей выступать в электрической серии.

Ограниченный выбор гонщиков, которые могут принять участие в тестах, и невозможность передвинуть их на какую-либо иную дату расстраивает Иана Джеймса, руководитель заводской команды Mercedes, выступающей в Формуле E.

«Однозначно, очень огорчительно, что произойдёт такая накладка, ведь из-за этого сокращается число талантливых гонщиков, из которого мы можем выбирать, – заявил Джеймс. – Думаю, в будущем такие моменты нужно принимать во внимание при организации тестов, сотрудничать с другими сериями, чтобы гарантированно избежать подобных конфликтов, если это только возможно».