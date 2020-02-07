Льюис Хэмилтон рассказал об отношениях с отцом

Когда Льюис Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 в 2007 году, карьерой молодого гонщика занимался его отец, Энтони Хэмилтон. Так было в течение нескольких лет, но в 2010-м между ними обострились разногласия, они перестали сотрудничать и даже какое-то время не разговаривали.

Но теперь многое изменилось, и Льюис поделился в социальных сетях фото, на котором он запечатлён вместе с отцом, сопроводив его по-своему трогательным комментарием.

«Наш путь не был простым, нам пришлось преодолеть немало препятствий – и каждому по отдельности, и вместе со всей семьёй, – написал шестикратный чемпион мира. – Отношения, которые связывали меня с отцом, тоже были не самыми простыми. Он очень много работал, чтобы обеспечить семью, и благодаря ему я стал тем, кем стал.

В стремлении добиться успеха мы были настолько поглощены этим процессом – при всём том прессинге, с которым всем нам приходится сталкиваться – что упустили из вида то, что важнее всего – наши отношения. Со временем связь отца и сына была разорвана, и нам обоим хотелось её восстановить.

В последние пару лет происходило постепенное сближение, и этой зимой я попросил отца приехать ко мне, чтобы мы провели какое-то время вместе, только мы вдвоём. Раньше у нас не было такого опыта, поэтому, когда в итоге это мне удалось, я был просто счастлив.

Семья – важнее всего. Семью не выбирают, но ты можешь выстроить отношения с родными вне зависимости от различий, которые есть между вами…»

Энтони Хэмилтон финансировал карьеру сына в картинге, когда в 8-летнем возрасте тот начал выступать в соревнованиях. Это продолжалось, пока на Льюиса не обратили внимание в McLaren – юному гонщику тогда исполнилось 11. Но и после этого их связывали близкие отношения, охлаждение в которых произошло в 2010 году.

Судя по фотографии, окончательное примирение Льюиса с отцом произошло на каком-то тропическом острове, где гонщик Mercedes проводит остаток зимнего отпуска перед возвращением в Европу, поскольку на 14 февраля назначена презентация новой машины чемпионской команды.