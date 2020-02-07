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Автоспорт

Папа Римский встретился с Антонио Джовинацци

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Накануне в Ватикане Антонио Джовинацци был принят Папой Римским Франциском. Пилот Alfa Romeo подарил Папе копию своего гоночного шлема, после чего они обсудили важность спорта для молодёжи. Вместе с Антонио на встрече присутствовали глава Sauber Holding AG Паскаль Пиччи и несколько руководителей компании Alfa Romeo.

Антонио Джовинацци: «Я пережил очень сильный эмоциональный опыт, поскольку возможность встретиться и познакомиться с Папой лично – нечто неописуемое. Мы поговорили о важности спорта для молодёжи, а также обсудили важность привития правильных ценностей в процессе взросления личности».

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Папа Римский Франциск не впервые встречается с представителями гоночного мира. В разные годы к нему на аудиенцию приходили президент FIA Жан Тодт и гонщики Формулы Е.

Источник:www.f1news.ru
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