Папа Римский встретился с Антонио Джовинацци

Накануне в Ватикане Антонио Джовинацци был принят Папой Римским Франциском. Пилот Alfa Romeo подарил Папе копию своего гоночного шлема, после чего они обсудили важность спорта для молодёжи. Вместе с Антонио на встрече присутствовали глава Sauber Holding AG Паскаль Пиччи и несколько руководителей компании Alfa Romeo.

Антонио Джовинацци: «Я пережил очень сильный эмоциональный опыт, поскольку возможность встретиться и познакомиться с Папой лично – нечто неописуемое. Мы поговорили о важности спорта для молодёжи, а также обсудили важность привития правильных ценностей в процессе взросления личности».

Папа Римский Франциск не впервые встречается с представителями гоночного мира. В разные годы к нему на аудиенцию приходили президент FIA Жан Тодт и гонщики Формулы Е.