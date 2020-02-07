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Автоспорт

Splunk – новый партнёр McLaren

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В McLaren заключили партнёрское соглашение с американской компанией Splunk, разработчиком программного обеспечения для обработки и анализа машинно-генерируемых данных.

Начиная с этого сезона компания станет официальным технологическим партнёром McLaren Racing и McLaren Group и будет поставлять им свою продукцию, а на MCL35, новой машине команды, появятся логотипы Splunk.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren: «Здорово, что в число технологических партнёров McLaren Racing и McLaren Group вошла компания Splunk. Данные – основа всего, что мы делаем в McLaren и в Формуле 1, и разработанная Splunk платформа позволит добиться более глубокого понимания всех процессов, а это можно использовать для повышения производительности. Мы с нетерпением ждём совместной работы, которая начнётся в этом сезоне».

Источник:www.f1news.ru
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