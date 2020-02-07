В FIA опубликовали итоги расследования гибели Юбера

В FIA завершили расследование обстоятельств аварии в гонке Формулы 2 в Бельгии, в результате которой погиб Антуан Юбер, а Хуан-Мануэль Корреа получил серьёзные травмы, и опубликовали выводы.

Этой работой занималась Исследовательская группа FIA под руководством профессора Жерара Сейяна, и её выводы, одобренные Комиссией по безопасности, которую возглавляет сэр Патрик Хед, были представлены на Всемирном совете по автоспорту.

По ходу расследования в центре внимания были четыре машины, участвовавшие в инциденте – №19, которую пилотировал Антуан Юбер, №12 Хуана-Мануэля Корреа, №20 Джулиано Алези и №21 Ральфа Бошунга.

Инцидент, произошедший на 2 круге, длился 14,6 секунды и начался с того, что Джулиано Алези потерял контроль над своей машиной на выходе из 3-го поворота (Eau Rouge). Её занесло, она вылетела на левую обочину, после чего ударилась задней частью о барьер, а затем отрикошетила на трассу уже после 4-го поворота (Raidillon).

В процессе расследования с высокой долей вероятности установлено, что Алези потерял контроль над машиной из-за падения давления воздуха в задней левой шине.

После удара его машины о барьер по трассе разлетелись обломки. Стараясь избежать столкновения с машиной Алези и этими обломками, Ральф Бошунг и Антуан Юбер сместились вправо, оказавшись за пределами трассы в зоне вылета 4-го поворота. Бошунг и Юбер отреагировали на происходившее с машиной №20 до того, как появились жёлтые флаги, поскольку в момент происшествия ехали в непосредственной близости друг от друга. Маршалы на 5-м посту трассы (4-й поворот) показали желтые флаги через 1,8 секунды после удара машины Алези о барьер.

Из-за этого манёвра Бошунг замедлился более резко, чем Юбер, который пытался избежать столкновения, ещё больше смещаясь вправо. Несмотря на это его машина задела заднюю часть машины Бошунга, потеряв переднее крыло и пробив заднее правое колесо на машине №21.

Юбер потерял контроль над своей машиной, которая продолжала двигаться на скорости в 262 км/ч без переднего крыла в направлении барьеров, расположенных в 4-м повороте с правой стороны трассы на выходе из зоны вылета. Удар произошёл под углом в 40 градусов на скорости в 216 км/ч, при этом его пиковое значение было эквивалентно 33,7g.

После удара, когда часть энергии была поглощена барьером, машина отскочила и продолжала движение, при этом вращаясь, из-за чего левая сторона шасси была обращена к приближающимся машинам в зоне вылета 4-го поворота.

Тем временем Хуан-Мануэль Корреа приближался к месту аварии Алези. Его машина находилась примерно на гоночной траектории ближе к правой стороне трассы на выходе из 4-го поворота, когда налетела на обломки машины №20. Это произошло примерно через 1,5 секунды после того, как появились жёлтые флаги, и в результате этого передняя подвеска машины №12 была повреждена, а также она осталась без переднего крыла, из-за чего Корреа потерял контроль над машиной. Она сместилась вправо, вылетела с трассы, оказавшись в зоне безопасности 4-го поворота, и двигалась по траектории, которая через 1,6 секунды привела к столкновению с машиной Юбера.

Машина Корреа столкнулась с ней, удар пришёлся на правую сторону машины №19 примерно под углом 86 градусов на скорости 218 км/ч, причём в тот момент машина Юбера уже практически остановилась. Пиковые значения удара были эквивалентны 65,1g (машина №12) и 81,8g (машина №19).

Из-за ударного воздействия машина Юбера получила ускорение до 105,4 км/ч и второй раз ударилась о барьер, после чего отлетела назад на трассу.

Двойные жёлтые флаги появились через 2,5 секунды после столкновения двух машин, после чего через 2,7 секунды были вывешены красные флаги, когда машина №19 остановилась с левой стороны трассы, а ещё через 2,6 секунды остановилась и машина №12.

Медики и спасатели отреагировали на происшествие через 12 секунд после того, как Алези потерял контроль над машиной, сразу после появления двойных жёлтых флагов и ещё до полной остановки машины №12. Медицинское освидетельствование Юбера началось через 54 секунды после появления красных флагов.

На 16-й секунде после появления красных флагов машина №12 загорелась из-за утечки топлива. Огонь был потушен маршалом через 2 секунды, а медицинское освидетельствование Хуана-Мануэля Корреа было произведено через 69 секунд после появления красных флагов.

Бригада спасателей, которая занималась эвакуацией, появилась на месте происшествия через 2 минуты.

Таким образом, расследование пришло к следующим выводам:

1. Последовательность событий привела к затяжной и сложной череде столкновений четырёх гонщиков, которая в конечном итоге привела к столкновению на высокой скорости, когда передняя часть машины Хуана-Мануэля Корреа врезалась в боковую часть машины Антуана Юбера;

2. Динамика столкновения машин, а также их скорость и траектория оказалась таковой, что произошёл выброс экстремально большой энергии, которая в результате воздействия и рассеивания привела к смертельной травме Антуана Юбера и очень серьёзным повреждениям Хуана-Мануэля Корреа;

3. У произошедшего не было конкретной причины, но после детального анализа различных этапов инцидента были выявлены многочисленные факторы, усугубившие тяжесть происшествия;

4. Расследование не выявило никаких доказательств того, что кто-то из гонщиков не отреагировал надлежащим образом на жёлтые флаги или ситуацию на трассе;

5. Реакция маршалов и дирекции гонки на включение предупреждающих сигналов и приезд служб спасения на место аварии оценивается как своевременная и хорошая.

Повышение безопасности – непрерывный процесс, поэтому выводы, сделанные из этого и других инцидентов по всему миру, будут использованы в текущей работе FIA по дальнейшему развитию безопасности в автоспорте. В 2019 году департамент безопасности FIA провёл расследование 28 серьёзных и фатальных инцидентов, произошедших на гоночных трассах, при поддержке национальной спортивной федерации каждой конкретной страны.