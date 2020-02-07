В Формуле 1 будут по-новому освещать зимние тесты

В Формуле 1, в стремлении предоставить болельщикам как можно больше информации, объявили о некоторых новшествах, которые появятся в этом году уже во время межсезонных тестов.

В течение всех шести дней тестов в Барселоне впервые будут идти прямые телетрансляции на цифровой платформе F1 TV Pro, причём в том же объёме, что на британском и итальянском телеканалах Sky F1 и Sky. К сожалению, в России этот сервис не доступен.

Кроме того, каждый день в перерыве между тестовыми сессиями будут проходить пресс-конференции с участием гонщиков и представителей команд, организованные совместно Формулой 1 и FIA, чего раньше тоже не было.

Основным комментатором и ведущим программ на F1 TV станет Уилл Бакстон, журналист официального сайта чемпионата, а периодически к нему будет подключаться Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, в 2016-м и 2017 гг. выступавший за команду Renault.

Также в Формуле 1 обещают усовершенствовать официальное приложение F1 App, сделав его более удобным и информативным.