Первая Ferrari Шумахера выставлена на продажу

Лондонская компания Girardo & Co., специализирующаяся на торговле редкими, в том числе гоночными автомобилями, предлагает всем желающим приобрести самую первую машину Ferrari, которую пилотировал Михаэль Шумахер ещё до начала своего дебютного сезона в команде из Маранелло.

В Benetton полностью освободили Михаэля от контрактных обязательств ещё в конце осени 1995-го, и он сразу отправился в Италию, где 16 ноября на заводском треке во Фьорано впервые опробовал на ходу машину Ferrari, проехав 17 кругов. Это была 412 Т2 под заводским номером 157, и на ней же Шумахер работал на тестах на португальском автодроме в Эшториле 21 ноября, проехав 28 кругов.

Но в том же 1995-м на этой самой машине в чемпионате выступал Жан Алези: именно на ней он занял 2-е место в Имоле, а в Канаде одержал свою единственную победу. Кстати, в истории Формулы 1 это был последний подобный успех на счету машин с двигателями V12.

Вскоре после того, как Шумахер завершил тестовую программу, эта 412 T2 была продана немецкому коллекционеру Петеру Фанделю, который договорился об этом непосредственно с Жаном Тодтом, тогда руководившим Скудерией. После этого она ещё два раза меняла владельцев, а в 2018 году вернулась в Маранелло, где была полностью восстановлена, и теперь на ней можно выступать в гонках исторических машин.

Цену в Girardo & Co не называют даже ориентировочно, для того, чтобы её выяснить, необходимо напрямую связаться с продавцами. Но учитывая славное прошлое этой Ferrari, можно предположить, что ценник будет впечатляющим.

Шасси 412 Т2 было разработано Джоном Барнардом и Густавом Брюннером, на ней устанавливался 3-литровый двигатель V12 модели Tipo 044, и она оснащалась поперечно расположенной шестиступенчатой полуавтоматической коробкой передач. Машина, выставленная на торги в Лондоне, полностью готова к участию в гонках и комплектуется всеми необходимыми сертификатами Ferrari, подтверждающими её уникальную историю.