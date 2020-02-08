В FIA объявили тендер на поставку топливных датчиков

В FIA объявили тендер на поставку командам Формулы 1 стандартных датчиков массового расхода топлива, которые будут использоваться начиная с 2021 года.

Это делается, с одной стороны, в рамках программы по снижению расходов, с другой, чтобы избежать неоднозначных ситуаций, связанных с периодически возникающими подозрениями, что той или иной команде удаётся обходить ограничения, предусмотренные техническим регламентом. В частности, в прошлом сезоне в подобной ситуации оказалась Ferrari.

О переходе на новые топливные датчики было объявлено в прошлом октябре, когда FIA и Формула 1 представляли технический регламент 2021 года, но теперь в федерации разработали положение о проведении тендера и опубликовали его условия. Это объёмный 45-страничный документ, состоящий из трёх частей и семи приложений, в котором подробно излагаются все требования к устройству

В частности, в нем говорится, что компании, претендующие на участие в тендере, должны подать заявки не позднее 13 марта, а победитель будет объявлен в середине апреля. Этой компании доверят поставку топливных датчиков всем командам чемпионата в период с 2021-го по 2023 гг., но также предусмотрена возможность продления контракта ещё на два года.

Кстати, перед финальным этапом прошлого сезона федерация распространила очередную техническую директиву, связанную с контролем расхода топлива, и там речь шла о том, что уже с 2020 года на машинах должен устанавливаться второй датчик массового расхода топлива, который будет также полностью контролироваться FIA.

В положении о тендере говорится, что оба датчика должны устанавливаться на машину одновременно, и их число скорее всего останется неизменным и в 2021 году. Хотя и может быть пересмотрено по решению FIA.

Также одним из пунктов положения предусмотрено, что на весь сезон 2020 года команды получат только восемь экземпляров датчиков первого уровня и лишь четыре – второго. В FIA надеются, что введение подобных мер позволит предотвратить возможные злоупотребления – эти требования останутся в силе и в 2021-м.

В условиях тендера оговаривается цена устройства: она не должна превышать 5000 фунтов стерлингов, и производитель должен гарантировать, что оно будет нормально функционировать как минимум 100 часов, а после проведения сервисных работ, стоимость которых не должна превышать 500 фунтов – ещё 100 часов.

Когда будет выбран единый поставщик, команды уже с 1 мая смогут направлять ему заказы на новые датчики, а первые такие системы должны быть доставлены участникам чемпионата и FIA к 1 июля.