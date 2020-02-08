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Автоспорт

В Ханое продолжается строительство трассы Формулы 1

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До Гран При Вьетнама, запланированного на первый уик-энд апреля, остаётся меньше двух месяцев, и несмотря на тревожную ситуацию, связанную с распространением коронавируса, в Ханое, разумеется, полным ходом идёт подготовка к гонке.

В середине января организаторы отчитались о завершении строительства комплекса боксов, а сегодня опубликовали ещё несколько фотографий, рассказывающих о том, как продвигаются работы, заверив, что всё идёт по графику.

В Ханое продолжается строительство трассы Формулы 1

«Осталось меньше двух месяце! Здание комплекса боксов готово, территория обустроена, и вскоре мы откроем самую новую трассу в календаре Формулы 1, – такой комментарий сопровождает небольшую подборку снимков. – Наша команда неустанно трудится, чтобы чётко придерживаться графика. Увидимся в Ханое на первом Гран При Вьетнама!»

Источник:www.f1news.ru
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