В Италии готовятся к презентации Ferrari

В итальянском городе Реджо-Эмилиа, что в 30 км от Модены, готовятся к предстоящей презентации новой машины Ferrari. Мы писали о том, что событие пройдёт во вторник, 11 февраля, в муниципальном театре Ромоло Валли и будет транслироваться онлайн.

Но местные жители, а также гости города смогут посмотреть презентацию на большом экране, который будет установлен на площади Пьяцца Прамполини – это буквально в 500 м от театра. А ещё до начала презентации гонщики Скудерии Шарль Леклер и Себастьян Феттель проведут встречу с болельщиками и специальную автограф-сессию на площади «Событий 7 июля».

В честь презентации Ferrari фонтан на площади перед театром, а также три моста, которые проходят над автострадой Милан-Болонья, будут украшены специальной подсветкой в цветах итальянского флага.

Тем временем высказываются разные версии по поводу возможного названия новой машины. В одних источниках намекают на то, что её назовут Cavallino, в других – на более традиционный вариант SF1000, поскольку в 2020 году машины Ferrari в 1000 раз выйдут на старт Гран При (прошлогодняя гонка в Абу-Даби была 991-й в истории команды).

В любом случае уже буквально через несколько дней мы будем точно знать, как в Маранелло назовут своё новое детище.