Алонсо примет участие в фестивале Le Mans Classic

На этой неделе в Париже проходила традиционная международная выставка исторических автомобилей Salon du Rétromobile, и там выступал Пьер Фийон, президент автоклуба ACO, организатора легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».

В этом году гонка запланирована на 13-14 июня, но Фийон рассказал, что вскоре после неё состоится ещё одно интересное событие: со 2 по 5 июля на кольце Сартэ в 10-й раз пройдёт исторический фестиваль Le Mans Classic. Событие обещает быть весьма масштабным: по словам организаторов, в нём при примут участие 700 машин, выходившие на старт этой гонки с 1923-го по 1981 гг.

Но интересен фестиваль будет не только этим: ожидается, что в нём примут участие многие известные гонщики, в разные годы выступавшие в Ле-Мане, в том числе Юрген Барт, Жерар Лярусс, Жак Лаффит, Рене Арну и Фернандо Алонсо.

В рамках фестиваля также пройдут многочисленные выставки, в частности, одна из них будет посвящена 25-летию победы McLaren в «24 часах Ле-Мана»: в 1995 году гонку выиграли Янник Дальмас, Джей-Джей Лехто и Масанори Секия, пилотировавшие спорткар McLaren F1 GTR.