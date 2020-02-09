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Автоспорт

Фернандо Алонсо решил восстановить свой старый карт

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Поскольку в этом году у Фернандо Алонсо пока нет никаких контрактных обязательств, и даже с участием в гонке Indy 500 нет ясности, у него появилось много свободного времени.

Но и дел у двукратного чемпиона мира немало, поэтому сейчас он может больше заниматься своим спортивным комплексом, что близ его родного города Овьедо – в него входят музей спортивной славы Алонсо, картодром, при котором работает школа картинга, и даже поле для гольфа.

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Фернандо Алонсо решил восстановить свой старый карт

По словам самого Фернандо, всё, что связано с картингом, ему нравится больше всего, и сейчас он нашёл для себя новое занятие. В юности, выступая в картинге, Алонсо неоднократно выигрывал первенство Испании, побеждал в других соревнованиях, стал вице-чемпионом Европы, после чего перешёл в гонки формул. В 1999-м, уже выступая в Euro Open by Nissan, он продолжал выходить на старт картинговых гонок в самом мощном классе, который тогда назывался «Формула А».

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И теперь Фернандо решил своими руками восстановить старый карт, на котором гонялся больше двадцати лет назад, приобрёл все необходимые детали и увлечённо взялся за дело.

«Я собираюсь полностью восстановить карт вот с таким двигателем, которые в своё время использовались категории, называвшейся “Формула A”, – рассказал испанец в социальных сетях. – Этот мотор выпущен в 1999 году, это был последний сезон, когда я выступал в картинге. Такие двигатели не отличались надёжностью, но гонять на них было очень весело, потому что их можно было раскручивать до очень высоких оборотов.

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Фернандо Алонсо решил восстановить свой старый карт

Теперь я с большим интересом займусь реставрацией такой машины и буду рассказывать о том, как продвигаются дела. Посмотрим, что у меня в итоге получится».

Источник:www.f1news.ru
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