Корреа: Выводы FIA вызывают вопросы

По мнению Хуана-Мануэля Корреа, доклад FIA об итогах расследования обстоятельств прошлогодней аварии в Спа, произошедшей во время гонки Формулы 2 и приведшей к трагическим последствиям, вызывает много вопросов.

Резервный гонщик Alfa Romeo был одним из участников аварии, получил тяжёлые травмы, в том числе переломы нижних конечностей, и теперь проходит длительный период реабилитации дома в США, фактически смирившись с тем, что его правая нога полностью не восстановится.

Но Антуан Юбер, участник молодёжной программы Renault, в той аварии погиб, и в минувшую пятницу былы обнародованы выводы, сделанные специальной комиссией FIA, занимавшейся расследованием обстоятельств случившегося в Спа в последний день августа. Главный вывод: в этом не было вины ни одного из участников происшествия, а спасатели и медики действовали так, как и должны были действовать.

Но Корреа документ не показался убедительным.

«В прошлую пятницу в FIA объявили, что закончили расследование аварии, и опубликовали его основные итоги, – написал Хуан-Мануэль на своей странице в Instagram. – Департамент безопасности федерации более пяти месяцев занимался расследованием, но его выводы вызывают больше вопросов, чем отвечают на них.

Кроме того, удивляет, что мне не был предоставлен полный отчёт об аварии, чтобы я мог получить более чёткое представление о заключениях, к которым пришли в FIA.

31 августа 2019 года погиб мой друг и коллега, его семья потеряла близкого человека, а я получил тяжёлые травмы. Ничего этого уже не изменишь, но, может быть, вся та боль и жертвы не будут напрасными, если помогут сделать наш спорт безопаснее.

Поэтому я продолжу работать с моими юристами, чтобы получить копию полного текста отчёта об аварии. Надеюсь, что ознакомившись с ним, я смогу дать дополнительные комментарии, когда буду лучше понимать и выводы FIA, и то, какие меры по повышению безопасности намерена принять федерация».