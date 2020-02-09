Лео Турини о встрече с Энцо Феррари

Ветерану итальянской гоночной журналистики Лео Турини есть что вспомнить, и на этот раз в преддверии презентации новой машины Ferrari он рассказал о том, как 37 лет назад впервые побывал на подобном событии, где произошла его встреча с Энцо Феррари.

За свою жизнь я видел очень много презентаций Ferrari.

Первое подобное событие я посетил, насколько помнится, в 1983 году. В начале того лета Энцо Феррари лично представил болельщикам модернизированную версию машины Ferrari 126C3, на которой предстояло выступать Патрику Тамбэ и Рене Арну.

В воздухе по-прежнему ощущалась неизбывная скорбь по Жилю Вильнёву.

Я был совсем юным, и увиденное меня впечатлило, ведь я ходил по залу между механиками Ferrari и Мауро Форгьери, техническим директором Скудерии. Я уже тогда чувствовал, что мне уготовано в этой жизни, в том числе и потому, что я всегда отличался довольно высокой самооценкой и мало чего боялся. И вдруг Франко Гоцци, правая рука Энцо, мне шепнул: «Иди сюда, у Коммендаторе есть для тебя подарок».

Ноги у меня подгибались и дрожали. Феррари нагнулся ко мне, посмотрев сквозь тёмные очки, и произнёс: «Что, первый раз здесь? Если позволишь, я подарю тебе копию первой страницы Gazzetto dello Sport за 1919 год, когда я был примерно в твоём возрасте. Здесь статья о футбольном матче между клубами “Модена” и “Интер”, которую я написал. Держи, это так я желаю тебе удачи!»

Вы же понимаете, того, кто пережил такой момент, потом мало чем испугаешь!

А ещё мне вспоминается презентация 1995 года.

Джанни Аньелли, глава концерна FIAT, рассказал мне, что хочет, чтобы покрывало с машины сорвал его друг Альберто Томба, который в то время доминировал на горнолыжных трассах. И если нужно, мне могут организовать с ним интервью. Но помощь не понадобилась, потому что Томба и так сразу откликнулся. Всё происходило в музее Ferrari в Маранелло. И Томба принёс удачу Жану Алези, который свою единственную победу одержал именно на той машине.

Видел я и другие подобные церемонии, иногда мне было интересно, иногда скучно. Но я всегда благодарил Небеса за то, что мне доводилось бывать на таких презентациях, ведь Ferrari – один из символов Италии, и несмотря ни на что, остаётся уникальной командой. А ещё потому, что давным-давно тот седой синьор оказал мне доверие, подарив страницу из газеты.