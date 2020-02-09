Роберт Дорнбос: Ферстаппен – это Месси автоспорта

Роберт Дорнбос, бывший гонщик Формулы 1, по-прежнему активно следит за событиями в мире автоспорта и сотрудничает с голландским телеканалом Ziggo Sport в качестве эксперта.

В интервью издающемуся в Нидерландах журналу Gassan, посвящённому дорогим часам, ювелирным изделиям и прочим предметам роскоши, Дорнбос сравнил Макса Ферстаппена с аргентинцем Лионелем Месси, который считается одним из лучших футболистов не только современности, но и вообще в истории спорта.

«Макс Ферстаппен – это Месси автоспорта. Один раз за десятилетие появляется такой гонщик, как Макс, обладающий уникальным талантом, благодаря которому он многого добился в столь юном возрасте», – заявил Дорнбос.

Именно благодаря успехам Ферстаппена Формула 1 переживает всплеск популярности в Нидерландах, и в этом сезоне после 35-летнего перерыва в календарь чемпионата возвращается национальный Гран При.

Нечто подобное происходило в Германии, когда своё победное восхождение к вершинам автоспорта совершал Михаэль Шумахер, а в первом десятилетии XXI века – в Испании, когда два своих титула выиграл Фернандо Алонсо. В 1995-м на Нюрбургринге начали проводить Гран При Европы в дополнение к Гран При Германии в Хоккенхайме, а с 2008-го по 2012-й европейский этап чемпионата проходил в испанской Валенсии.

«Компания Jumbo была моим спонсором, и я узнал, что она будет оказывать финансовую поддержку Максу, когда тот начал выступать в Ф3, вероятно, намереваясь помочь ему уже через год попасть в Формулу 1, – рассказал голландский ветеран автоспорта. – Тогда я обратился к руководству телеканала Ziggo, посоветовав приобрести права на трансляции Формулы 1 и пригласить меня в качестве аналитика.

Я прикинул, что, поскольку голландцам свойственны шовинистические настроения, то если наш соотечественник будет хорошо выступать в составе хорошей команды, то Ф1 станет одним из самых популярных видов спорта».

Теперь мы знаем, что всё сложилось именно так, как предполагал Дорнбос.

Конфигурацию трассы в Зандфорте он считает сложной, но интересной, и гонки там должны проходить весело. Хотя кольцо включает несколько медленных секций, успех во многом будет зависеть от мощности двигателя, и Роберт полагает, что у Ферстаппена есть шанс войти в историю в качестве первого победителя возрождённого Гран При Нидерландов, но для этого в Red Bull Racing должны построить быструю машину.

«Даже если кто-то считает какую-то задачу невыполнимой, Максу, тем не менее, под силу и это, – уверен Дорнбос. – Он доказал, что умеет добиваться большего, чем позволяет машина. Но если она будет страдать от явной нехватки мощности по сравнению с Ferrari и Mercedes, то будет уже сложнее. Чтобы бороться за победу, и шасси Red Bull Racing, и двигатель Honda должны быть исключительно высокого качества».