В Alfa Romeo готовятся отметить 110-летие компании

Кроме того, гонщики, выступающие на автомобилях знаменитой итальянской марки разных лет выпуска, примут участие в таких событиях, как гонка Mille Miglia, которая пройдёт с 13 по 16 мая, и июльский Фестиваль скорости в Гудвуде.
Также в компании разработана обширная программа для поклонников марки и болельщиков, рассчитанная на весь 2020 год.
Немало юбилейных мероприятий пройдёт в Историческом музее Alfa Romeo в Арезе, расположенном в здании бывшего завода компании. Вполне можно ожидать, что наибольший интерес вызовут те события, в которых будут принимать участие Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.