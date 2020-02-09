В Alfa Romeo готовятся отметить 110-летие компании

Итальянская компания A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), которую мы знаем как Alfa Romeo, была основана в Милане 24 июня 1910-го, и в этом году будет отмечаться её 110-летие.

Её спортивная история началась чуть позже: машины этой марки выступают в гонках с 1911 года.

В Италии готовятся ярко и масштабно отметить юбилей, и в Центре дизайна компании уже создана специальная версия логотипа, которая в том числе появится и на машинах Формулы 1 команды Alfa Romeo Racing.

Кроме того, гонщики, выступающие на автомобилях знаменитой итальянской марки разных лет выпуска, примут участие в таких событиях, как гонка Mille Miglia, которая пройдёт с 13 по 16 мая, и июльский Фестиваль скорости в Гудвуде.

Также в компании разработана обширная программа для поклонников марки и болельщиков, рассчитанная на весь 2020 год.

Немало юбилейных мероприятий пройдёт в Историческом музее Alfa Romeo в Арезе, расположенном в здании бывшего завода компании. Вполне можно ожидать, что наибольший интерес вызовут те события, в которых будут принимать участие Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.