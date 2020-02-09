В Зандфорте асфальтируют бэнкинг

В еженедельном отчёте о ходе реконструкции автодрома в Зандфорте его пресс-служба рассказала о работах, которые производились на этой неделе.

В частности, в 7-м повороте идёт монтаж ограждений трассы, соответствующих новым стандартам FIA, в нескольких других поворотах продолжается укладка асфальта и установка поребриков. Также первый слой асфальта уложен на территории паддока позади комплекса боксов.

Подчёркивается, что пока речь идёт о базовом асфальтовом покрытии, но вскоре дорожники по всей трассе должны приступать к укладке последнего слоя, для которого применяются особые, «гоночные» сорта асфальта. Любопытно, что у этого типа покрытия есть даже название, впрочем, не слишком оригинальное: «Летучий голландец». К работе с ним в Зандфорте готовятся особенно тщательно.

Пресс-служба Зандфорта впервые обнародовала снимок заасфальтированного 3-го поворота, который называется Hugenholtzbocht в честь Джона Хугенхольца, голландского архитектора, автора проекта автодрома. Поворот с профилем в 33% представляет собой настоящий бэнкинг, что крайне редко встречается на трассах Формулы 1.