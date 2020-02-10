Брандл: Я чувствую себя гонщиком, а не комментатором

Мартин Брандл выступал в Формуле 1 с 1984-го по 1996 гг., но уже давно поменял профессию, став популярным телекомментатором. В интервью Auto Motor und Sport он рассказал о своих ожиданиях, связанных с предстоящим сезоном, который, по его мнению, обещает быть очень интересным.

Мартин Брандл: «Я в предвкушении того, что нам готовит сезон 2020 года, ведь машины остались практически прежними, составы большинства команд не изменились, а это обычно приводит к тому, что результаты становятся более плотными.

И у нас есть молодые парни, молодые рыцари, которые стремятся скинуть Льюиса Хэмилтона с его королевского трона, поэтому, возможно, мы увидим нечто такое, чего были лишены во времена Айртона Сенны и Михаэля Шумахера, когда из-за известных трагических событий их противостояние прервалось.

Мне хочется посмотреть, как Шарль Леклер и Макс Ферстаппен будут сражаться с Себастьяном Феттелем и Льюисом. К сожалению, в этой борьбе уже не принимает участие Фернандо Алонсо. Кроме того, я бы не списывал со счетов Ландо Норриса и Карлоса Сайнса – я большой поклонник его таланта. Сейчас в Формуле 1 много отличных молодых гонщиков, которые чувствуют себя вполне уверенно и за рулём машины, и перед телекамерами.

Они не боятся таких авторитетов, как Льюис, и мне нравится их подход к пилотированию, ведь они прошли школу Формулы 3 и Формулы 2, где научились обгонять и не испытывают никакого страха. Они всегда готовы предпринять какой-то нестандартный манёвр, чтобы опередить соперника – в Ф2 таких обгонов немало, там парни отчаянно сражаются. И мне нравится открытость представителей молодого поколения и их бесстрашие.

В наш век миром правит Instagram, молодёжь постоянно обменивается шуточками в социальных сетях, у всех этих гонщиков дружеские отношения, и я удивляюсь, как при этом они могут быть непримиримыми соперниками на трассе?

В моё время гонщики тоже дружили, но в итоге эти отношения портились, ведь нам всё время приходилось сражаться друг с другом за каждый поворот. Мне вспоминается случай, связанный с Марком Бланделлом, моим лучшим другом. Дело было в Эшториле в 1995 году. Он тогда выступал за McLaren, я – за Ligier, и я догнал его и хотел опередить. Я только что выехал из боксов и был намного быстрее него.

Но Марк меня не пропускал, поэтому в 5-м повороте я просто вытолкнул его с трассы. Я бы и сегодня поступил точно так же, однозначно, потому что он должен был уступить мне дорогу. Подчёркиваю, это был мой лучший друг, вместе с которым мы потом летели домой на арендованном самолёте. И вот мы летели, но не разговаривали друг с другом.

Это только один пример. А ещё однажды Кеке Росбергу – уже не помню, в каком году, но в начале моей карьеры – показалось, что я его заблокировал, и он сделал следующее: подрезал меня, а когда его машина оказалась перед моей, нажал на тормоз. Мы едва не столкнулись – это был по-настоящему агрессивный приём. И сегодня я плохо понимаю, как молодёжь может спокойно обмениваться шутками, но им это как-то удаётся, они такие люди, а нам интересно за этим наблюдать.

Я по-прежнему чувствую себя гонщиком, а не телекомментатором. У меня мышление гонщика – кстати, я по-прежнему иногда выхожу на старт. И хотя я понимаю, что физически уже не в состоянии выступать в Формуле 1, мне всё равно этого не хватает. Но моя работа комментатора в том и состоит, чтобы зрители телеканала Sky почувствовали, что они находятся в кокпите гоночной машины, возможно, и на пит-уолл тоже. Я стараюсь создать эту иллюзию, чтобы они воспринимали происходящее на трассе глазами гонщика.

Но я действительно скучаю по гонкам, мне бы хотелось, чтобы я мог выступать в них вечно!»