Хэмилтон: Не позволяйте указывать, как нам выглядеть

У Льюиса Хэмилтона более 14 миллионов подписчиков в Instagram, и это своего рода рекордный показатель – у остальных гонщиков Формулы 1 в разы меньше.

Шестикратный чемпион мира порой удивляет своих болельщиков необычными фото, которыми делится в социальных сетях, и очередная его публикация вызвала весьма бурную реакцию.

Подпись к снимку, на котором Льюис запечатлел самого себя, короткая, и трактовать её можно так: «Тема пещерного человека». Понимайте, как хотите.

Вот как, например, прокомментировал эту фотографию Мэтт Бишоп, возглавлявший пресс-службу McLaren в те годы, когда Хэмилтон был гонщиком команды из Уокинга: «Пытаюсь представить, как бы отреагировал Рон Деннис (бывший руководитель и совладелец McLaren), если бы Льюис преподнёс себя в социальных сетях в таком виде во времена выступлений за McLaren! Рона бы удар хватил!»

Гоночный журналист Дэвид Кэмерон тут же отреагировал: «Я помню, как беседовал с Льюисом, когда он ещё выступал в GP2, и он мне рассказал, что очень хотел отрастить дреды, но Рон Деннис ему не разрешил. Поскольку он бунтарь по натуре, он всё-таки отрастил волосы подлиннее, хотя и знал, что перед дебютом в Формуле 1 их всё-равно придётся отстричь».

А вот слова одной из болельщиц: «Я рада, что Льюис расстался с McLaren, несмотря на то, что мне нравилась эта команда, но я устала от всей этой корпоративной ерунды. Льюис мне нравится в сто раз больше, чем любая команда, и сейчас он свободен и может быть самим собой. Самый лучший Льюис – это счастливый Льюис!»

Как бы предвосхищая все эти комментарии шестикратный чемпион сам объяснил свои взгляды на вопросы внешнего вида и не только: «Никогда никому не позволяйте указывать вам, как вы должны выглядеть, что должны чувствовать – ни учителям, ни родителям, ни друзьям – вообще никому.

Будьте собой, самовыражайтесь так, как вам хочется, и никогда не извиняйтесь за то, что вы – это вы. Люди пытаются притушить свет, который вы излучаете, чтобы им было комфортнее рядом с вами, чтобы им было спокойнее. Но вы – яркая звезда, и никто не может вас затмить!»