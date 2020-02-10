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Автоспорт

IRIS – новый поставщик Red Bull Racing

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В Red Bull Racing подписали контракт с компаний IRIS, выпускающей звуковое оборудование. В 2020-м команда будет использовать гарнитуры IRIS во время гоночных уик-эндов и другое оборудование компании для модернизации своего симулятора.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing: «В Формуле 1 даже минимальное преимущество может оказаться решающим, поэтому мы никогда не останавливаемся в поиске новых технологий.

Мы рады подписанию контракта с IRIS, благодаря которому сможем чётче слышать друг друга на гоночных трассах, улучим реалистичность симулятора и сможем слушать расслабляющую музыку во время перелётов. Учитывая, что календарь состоит из двадцати двух этапов, это особенно ценно!»

Источник:www.f1news.ru
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