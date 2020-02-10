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Автоспорт

На презентации Renault не будет новой машины

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В среду, 12 февраля, в Париже пройдёт презентация Renault, на которой команда расскажет о своих планах на 2020 год. Заявлено присутствие руководителя Renault Sport Сирила Абитебула, исполнительного директора Марцина Будковски, технического директора Пэта Фрая, моториста Реми Таффена, гонщиков – Даниэля Риккардо и Эстебана Окона, а так же участников молодёжной Академии Renault Sport.

При этом на презентации не будет главного – новой машины R.S.20. В связи с этим команда отказалась и от проведения онлайн-трансляции из Парижа. Вместо этого в социальных сетях Renault опубликует изображения R.S.20 в специальной раскраске для предсезонных тестов.

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Финальную раскраску новой машины команда представит позже.

Источник:www.f1news.ru
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