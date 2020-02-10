Пьеро Феррари: Мы надеемся, что проблемы не повторятся

Презентации машин 2020 года начнутся завтра с торжественной церемонии в итальянском городе Реджо-Эмилиа, где Ferrari представит новую машину.

С новинкой, которая может получить имя SF1000, в Скудерии связывают серьёзные надежды в борьбе за титул. Сын легендарного Коммендаторе и вице-президент компании Пьеро Феррари заявил в интервью Corriere dello Sport, что машина была разработана заново, чтобы избежать повторения прошлогодних проблем.

Пьеро Феррари: «Машина этого года была разработана заново. Мы сделали всё возможное и надеемся, что прошлогодние проблемы не повторятся. Мы действительно хорошо поработали и рассчитываем на успех».