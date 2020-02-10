Прост: Ферстаппен и Леклер – опасные соперники Льюиса

На встрече с болельщиками в Париже четырёхкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост говорил о современных гонщиках и рассказал несколько любопытных историй…

О Льюисе Хэмилтоне и молодом поколении

Лучший гонщик на данный момент – Хэмилтон, у него большой опыт, он выступает в сильной команде. У Макса Ферстаппена и Шарля Леклера отличные перспективы, они – самые опасные соперники для Льюиса.

Ферстаппену нужно научиться себя контролировать. Во время обгонов ему иногда не хватает спокойствия и хладнокровия. Но когда он справится с эмоциями и получит конкурентоспособную машину, его будет сложно опередить.

Я очень рад, что к Renault присоединится Эстебан Окон. Он был вынужден пропустить прошлый сезон, но это тоже опыт, научивший его иначе смотреть на многие вещи. Многие французские гонщики в такой же ситуации. Это одна из сложностей на пути в Формулу 1. Денег нужно всё больше. Всё же, встречаются очень хорошие гонщики, но некоторые могут остаться в стороне от автоспорта, уступив более обеспеченным.

Сейчас у молодых людей больше проблем, чем в моё время, им сложнее найти свой путь. Но надо верить в себя, всегда иметь страсть и цель. Если я могу что-то им дать, я буду очень рад.

О командной тактике в Гран При Франции 1982 года

Гран При Франции 1982 года оставил невероятные следы. Я лидировал в личном зачёте, наша с напарником Рене Арну тактика должна была отлично сработать: я ехал вторым, а он лидировал в гонке и должен был меня пропустить. Но он не согласился. Удивительно, что именно я оказался виноватым!

По дороге домой в Сен-Шамон, я остановился на заправке. Обслуживающий мою машину парень сказал: «Браво! Сегодня всё прошло просто отлично! Вот так урод этот Прост!»

Это была худшая заправка в моей жизни! Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда мне пришлось нелегко. Две моих машины на стоянке сожгли, я получал письма с оскорблениями. Тогда я решил переехать в Великобританию, но в последний момент передумал и уехал в Швейцарию. Так что я сменил место жительства не из-за налогов!

Об отношениях с Айртоном Сенной

После нашего последнего подиума в 1993 году в Аделаиде Айртон начал со мной разговаривать. Он звонил мне один или два раза в неделю. Иногда просто так, иногда – за советом. Так продолжалось полгода – до гонки в Имоле. Мы стали близкими друзьями. Раньше я и представить не мог, что такое возможно. Я храню очень теплые воспоминания об этом периоде.

Мне не понравился фильм «Сенна». Создатели могли рассказать потрясающую историю о том, что происходило, пока мы оба выступали в гонках и о том, что происходило после моего ухода. Лично я думаю, что весь этот фильм – обман. А это печально, ведь эта история не о спорте, а о человеческих отношениях.

О Prost GP

Я хотел сделать французский проект, чтобы показать мощь Франции. Я не хотел, чтобы в названии команды упоминалось моё имя – я рассчитывал использовать название страны, но меня практически обязали назвать команду Prost GP.

Мы с Peugeot вели переговоры о пятилетнем контракте, а накануне его подписания мне сказали, что его срок – не больше трёх лет. Я сказал себе: «Что-то здесь не так». Я позвонил президенту Жаку Шираку, сказав, что философия проекта изменилась – и я больше не хочу в нём участвовать. Он ответил: «Ален, сделайте это ради Франции». Спустя три месяца я сказал близким: «Как же я устал…»