В Женеве прошёл семинар для стюардов FIA

Более 150 стюардов, работающих на соревнованиях различных гоночных категорий, собрались в Женеве, чтобы принять участие в двухдневном семинаре, посвящённом обмену опытом и повышению уровня судейства в автоспорте.

Его открыл вице-президент FIA Грэм Стоукер, в своём выступлении подчеркнувший важность роли стюардов и обративший внимание на сложности этой работы. Далее в ходе семинара анализировались многочисленные конкретные случаи, требовавшие вмешательства судей и происходившие на гонках Формулы 1, Формулы E, Ф2, а также DTM.

Наибольший интерес участников семинара вызвали выступления представителей различных категорий автоспорта, поделившихся впечатлениями о работе стюардов, когда команды, которыми они руководят, получали штрафы за те или иные нарушение. О таком опыте рассказали Алан Макниш, руководитель заводской команды Audi Sport, выступающей в Формуле E, спортивный директор Red Bull Racing Джонатан Уитли и руководитель раллийной команды M-Sport Ричард Милленер.

Жан Тодт, президент FIA: «Работа гоночных стюардов сопряжена с решением очень сложных задач, и мы должны продолжать совершенствовать наши подходы в этой области. Именно поэтому в FIA решили на ежегодной основе организовать международную программу обучения стюардов.

Я уверен, что в ходе такого интерактивного взаимодействия нам удастся удерживать уровень судейства на должной высоте. Я бы хотел пожелать всем стюардам, собравшимся здесь, в Женеве, отличного сезона во всех гоночных дисциплинах, в которых вы работаете».