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Автоспорт

В Mercedes представили спонсора и раскраску

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Презентация и первая обкатка новой машины Mercedes пройдёт 14 февраля в Сильверстоуне, но её раскраску показали на представлении пятилетнего контракта с крупным партнёром – британской компанией INEOS.

Команда собрала журналистов на пресс-конференцию с участием Тото Вольффа и сэра Джеймса Рэтклиффа – председателя и главного исполнительного директора INEOS – в Королевском автомобильном клубе в Лондоне, где и показала новую раскраску на шасси 2019 года – машина 2020 года дебютирует только через две недели.

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Вольфф и Рэтклифф стянули защитное покрывало – к узнаваемым цветам Mercedes добавились темно-красные тона Ineos на верхнем воздухозаборнике и торцевых пластинах переднего антикрыла.

В Mercedes представили спонсора и раскраску

Компания INEOS спонсирует выступления в лёгкой атлетике, велоспорте, футболе и гонках Кубка Америки. Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф считает, что команда отлично подходит к спонсорскому портфелю INEOS.

Тото Вольфф: «Мы с гордостью представляем INEOS в статусе главного партнёра нашей команды. Амбиции этой компании, её динамика и предпринимательский талант идеально соответствуют духу Mercedes AMG.

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Наши компании объединяет постоянное стремление к совершенству, к достижению максимально высоких результатов. Это партнерство станет краеугольным камнем наших будущих планов в Формуле 1, очередным доказательством привлекательности этого спорта для амбициозных глобальных брендов».

Источник:www.f1news.ru
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