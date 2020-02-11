Болельщики смогут приехать на тесты на автобусе

В Испании готовятся принять предсезонные тесты Формулы 1, стартующие в следующую среду на автодроме Каталунья в 30 км от Барселоны. Для удобства болельщиков, желающих посмотреть работу команд, организаторы решили запустить автобусы до автодрома и обратно.

Организовано шесть рейсов в день. С Северного вокзала до трассы автобусы отправятся в 8:30, 9:30 и 10:30, а вернуться в город можно в 16:30, 17:30 и 18:30. Билет стоит 8 евро.

«Мы предоставим трансфер из Барселоны до автодрома Каталунья в Монтмело, чтобы вы могли насладиться тестами Формулы 1, – сказано в заявлении транспортной компании Sagales. – Официальные предсезонные тесты Формулы 1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, и Sagales будет осуществлять пассажирские перевозки из центра Барселоны до Монтмело и обратно».