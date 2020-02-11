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Автоспорт

GT: Команда Дженсона Баттона перешла на McLaren

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Мы писали о том, как Дженсон Баттон заинтриговал гоночную общественность – чемпион мира 2009 года анонсировал новость от своей команды Rocket Motorsport, выступающей в гонках GT. Болельщики стали выдвигать различные версии, вплоть до того, что команда выступит в Ле-Мане, и сегодня было сделано официальное заявление – в 2020-м команда вновь проведёт полный сезон в GT World Challenge Europe, но на новой машине – McLaren 720S GT3.

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В прошлом сезоне команда Баттона выступала на Honda NSX GT3, а лучшим результатом стало четвёртое место в гонке «24 часа Спа».

Дженсон Баттон: «После воодушевляющего первого сезона в прошлом году я рад, что в 2020-м команда будет выступать на McLaren 720S GT3. Двенадцать месяцев назад мы запустили этот проект вместе с Бобом Невиллом и едва не поднялись на подиум в Спа.

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Мы заложили основы, которые позволят команде стать успешной. Борьба в GT обостряется, этот чемпионат становится одним из самых сложных в мире. GT – фантастическая серия для команды и отличная платформа, помогающая прогрессировать молодым гонщикам».

Источник:www.f1news.ru
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