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Автоспорт

Макс Ферстаппен представил раскраску шлема

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Вслед за Александером Элбоном, Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема, в котором будет выступать в этом году.

Макс Ферстаппен: «Привет всем! Пришло время показать мой новый шлем. Самое главное изменение – на самых видных местах сбоку и под визором появился логотип моего нового партнёра CarNext.Com. В остальном, я не хотел что-то сильно менять – мне нравился белый фон. Теперь логотип Red Bull на белом фоне, хотя в прошлом году было больше синего. Как вы видите, появилось больше золотистых деталей.

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Изображение льва на макушке шлема изменилось – в прошлом году он был красным с небольшими вкраплениями позолоты, теперь основной цвет золотистый и немного красного. Я сохранил букву V, а все детали на задней части шлема стали золотистыми. Изменений не так много, но стало больше белого, и теперь шлем выглядит свежее. Кроме того, он станет более заметным за Halo. Я доволен дизайном».

Источник:www.f1news.ru
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