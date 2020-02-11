Макс Ферстаппен представил раскраску шлема

Вслед за Александером Элбоном, Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема, в котором будет выступать в этом году.

Dutch with a golden touch 👌 @Max33Verstappen introduces his 2020 lid! 🦁 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/LCA8REyptS — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 11, 2020

Макс Ферстаппен: «Привет всем! Пришло время показать мой новый шлем. Самое главное изменение – на самых видных местах сбоку и под визором появился логотип моего нового партнёра CarNext.Com. В остальном, я не хотел что-то сильно менять – мне нравился белый фон. Теперь логотип Red Bull на белом фоне, хотя в прошлом году было больше синего. Как вы видите, появилось больше золотистых деталей.

Изображение льва на макушке шлема изменилось – в прошлом году он был красным с небольшими вкраплениями позолоты, теперь основной цвет золотистый и немного красного. Я сохранил букву V, а все детали на задней части шлема стали золотистыми. Изменений не так много, но стало больше белого, и теперь шлем выглядит свежее. Кроме того, он станет более заметным за Halo. Я доволен дизайном».