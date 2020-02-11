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Автоспорт

Презентацию AlphaTauri покажут в прямом эфире

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В Зальцбурге 14 февраля в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 пройдет презентация команды AlphaTauri и новой машины. Вести церемонию будет Дэвид Култхард, на сцену поднимутся гонщики Даниил Квят и Пьер Гасли, руководитель команды Франц Тост и консультант Red Bull Хельмут Марко.

Болельщики во всём мире смогут посмотреть презентацию AlphaTauri в прямом эфире. Трансляцию будут вести телеканал Red Bull TV, каналы команды на Youtube и Facebook, а так же новый официальный сайт AlphaTauri. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Источник:www.f1news.ru
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