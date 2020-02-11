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Автоспорт

Риккардо: Цель любого гонщика – попасть в лучшую команду

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Выступая на The Daily Show с Тревором Ноа в начале февраля Даниэль Риккардо назвал главный – по его мнению – недостаток Формулы 1…

Даниэль Риккардо: «Единственное, что мне не нравится в моей работе – необходимость иметь конкурентоспособную машину. К сожалению, гонки не похожи на теннис, где кроме себя вы можете обвинять разве что ракетку. В Формуле 1 вы полностью зависите от машины.

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Но таков наш спорт. Цель любого гонщика – попасть в лучшую команду чтобы получить лучшую технику. Автопроизводители ведут невероятную гонку технологий. Войти в число двадцати гонщиков Формулы 1 почти невозможно, но оказавшись здесь, вы стремитесь стать лучшим, подняться на вершину».

Источник:www.f1news.ru
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