Риккардо: Цель любого гонщика – попасть в лучшую команду

Выступая на The Daily Show с Тревором Ноа в начале февраля Даниэль Риккардо назвал главный – по его мнению – недостаток Формулы 1…

Даниэль Риккардо: «Единственное, что мне не нравится в моей работе – необходимость иметь конкурентоспособную машину. К сожалению, гонки не похожи на теннис, где кроме себя вы можете обвинять разве что ракетку. В Формуле 1 вы полностью зависите от машины.

Но таков наш спорт. Цель любого гонщика – попасть в лучшую команду чтобы получить лучшую технику. Автопроизводители ведут невероятную гонку технологий. Войти в число двадцати гонщиков Формулы 1 почти невозможно, но оказавшись здесь, вы стремитесь стать лучшим, подняться на вершину».