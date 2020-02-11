Стролл и Латифи получили лицензии в США

По информации Racefans.net, канадцы Лэнс Стролл и Николас Латифи в этом году будут выступать по американской гоночной лицензии.

Причина в том, что компания ASN Canada в декабре прошлого года сложила с себя полномочия национального регистратора, отказавшись от мандата FIA, а преемников пока не назначили.

В связи с этим Стролл и Латифи обратились в американский Automobile Competition Committee, где и получили лицензии. Изменение страны выдачи лицензии никак не повлияет на представление гонщиков по ходу уик-эндов Гран При.