Новое на сайте

еще
Вторник, 11 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортСтролл и Латифи получили лицензии в США
Автоспорт

Стролл и Латифи получили лицензии в США

AdminНет комментариев
Добавлено

По информации Racefans.net, канадцы Лэнс Стролл и Николас Латифи в этом году будут выступать по американской гоночной лицензии.

Причина в том, что компания ASN Canada в декабре прошлого года сложила с себя полномочия национального регистратора, отказавшись от мандата FIA, а преемников пока не назначили.

В связи с этим Стролл и Латифи обратились в американский Automobile Competition Committee, где и получили лицензии. Изменение страны выдачи лицензии никак не повлияет на представление гонщиков по ходу уик-эндов Гран При.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Презентацию AlphaTauri покажут в прямом эфире

Риккардо: Цель любого гонщика – попасть в лучшую команду

20:30 МСК: Презентация новой Ferrari

GT: Команда Дженсона Баттона перешла на McLaren

Болельщики смогут приехать на тесты на автобусе

Закрыть