В Ferrari представили новую машину

В 2020-м Ferrari первой из команд представила публике новую машину. Вечером 11 февраля в театре Ромоло Валли в городке Реджо-Эмилиа, где родился национальный флаг Италии, прошла красивая церемония.

Луис Камильери, исполнительный директор Ferrari: «Этот год будет очень сложным. Нас ждёт напряженная борьба с соперниками, параллельно мы будем разрабатывать машину для 2021 года – график действительно очень плотный, но я уверен в нашей команде».

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Я начну свою речь с цитатой из Энцо Феррари: «Попроси ребёнка нарисовать машину, и он нарисует её красной». Ferrari всегда выступала в Формуле 1 и в этом году мы проведём 1000-й Гран При – это невероятно.

После вступительных речей о задачах на сезон гости и журналисты увидели машину с которой команда надеется в этом году побороться за титул. Новинка получила имя SF1000 – в честь 1000-го Гран При Формулы 1 в этом году – и 1000-го Гран При в истории Ferrari.

Рассказ о презентации…