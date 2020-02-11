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Автоспорт

За тридцать лет расходы команд выросли на 1000%

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С 2021 года в Формуле 1 вводятся бюджетные ограничения – команды смогут тратить не более $175 млн. в год, тогда как сейчас расходы некоторых участников исчисляются несколькими сотнями миллионов долларов США. Журналист Кристиан Силт проанализировал, как изменились расходы команд чемпионата за последние тридцать лет на примере McLaren и Williams.

В 1990 году расходы McLaren составили $26,7 млн., а выручка – $28,9 млн. После уплаты всех обязательных платежей команда получила чистую прибыль в размере $1,4 млн. Для сравнения в том же 1990-м бюджет Wiliams был скромнее – $19,2 млн. при выручке в $19,7 млн.

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С тех пор цифры значительно изменились. Последний финансовый отчёт McLaren датирован 2018 годом. Из него следует, что в том финансовом году расходы команды составили $305 млн., что на 1045% выше, чем в 1990 году. Расходы Williams в 2018 году составили $173 млн. – рост на 799% по сравнению с 1990-м.

Источник:www.f1news.ru
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