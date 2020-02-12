Будковски: Доводка R.S.20 носит ограниченный характер

Марцин Будковски, исполнительный директор Renault F1, рассказал о задачах, стоящих перед командой в этом сезоне, подчеркнув, что в 2020 году они будут беспрецедентно сложными.

Вопрос: Какие основные изменения происходили в Энстоуне в течение прошлого года?

Марцин Будковски: 2019-й стал для нас годом перемен. Некоторые из них были весьма заметными, особенно это касалось технического департамента, но мы также провели серьёзную реорганизацию других подразделений. В настоящее время наш проект находится на стадии консолидации, продолжаются процессы интенсивного укрепления кадрового состава и роста коллектива, происходившие на протяжении четырёх предыдущих лет.

По-прежнему есть области, в которых мы должны прибавить, и команда развивается в заданном направлении. Параллельно идёт укрепление её инфраструктуры, прежде всего надо отметить модернизацию аэродинамической трубы и обновление станочного парка.

В этих областях Renault F1 находится на уровне лучших команд чемпионата, и мы продолжаем инвестировать в технологии, чтобы догнать лидеров.

Вопрос: Среди важных кадровых назначений можно отметить переход в Renault Пэта Фрая – что это даст?

Марцин Будковски: Присоединившись к нам, Пэт поделится обширным опытом, накопленным за годы работы в нескольких топ-командах. Он специалист широкого профиля, занимался и решением инженерных задач в гоночных бригадах, и отвечал за разработку машин, и руководил техническими подразделениями. Его отличает целеустремлённость, энергия и умение концентрироваться на главном, ведь важнее всего – сделать машину быстрее.

Его опыт и знания будут использоваться для решения стратегических задач, связанных с разработкой машины 2021 года, а также с модернизацией R.S.20. С основными характеристиками этого шасси мы определились уже несколько месяцев назад, и это скорее эволюция R.S.19. По сути в дальнейшем процесс доработки машины 2020 года будет носить ограниченный характер, но это было сознательное решение, связанное с объёмом ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении, и задачами, которые стоят перед командой в среднесрочной перспективе.

Вопрос: Насколько сложно будет найти правильный баланс между задачами, связанными с сезоном 2020 года, и подготовкой к следующему чемпионату?

Марцин Будковски: Найти такой баланс, одновременно занимаясь проектами машин 2020-го и 2021 гг., очень непросто, пожалуй, это задача беспрецедентной сложности.

Вы всегда стараетесь как можно раньше приступить к разработке новой машины, а в связи с предстоящим переходом на новый технический регламент этот момент приобретает ещё большее значение. По сути, регламент 2021 года – своего рода революция. Разумеется, мы будем стремиться хорошо отработать в сезоне 2020 года, но планируем как можно раньше заняться подготовкой к следующему сезону, поскольку предвидим, что процесс разработки новой машины будет идти очень интенсивно.