Хэмилтон может войти в десятку богатейших спортсменов

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце года, и руководитель команды Тото Вольфф заявил, что переговоры с гонщиком продолжатся после его возвращения из отпуска. По информации европейской прессы, речь идёт о трёхлетнем контракте стоимостью $180 миллионов ($60 миллионов за сезон). Если он будет подписан, Льюис войдёт в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по оценке Forbes.

Сейчас шестикратный чемпион мира занимает 13 место в этом списке, зарабатывая $45 миллионов в год за выступления в Формуле 1 и $9,9 миллионов призовых. Но если его зарплата в Mercedes вырастет до $60 миллионов, он поднимется на девятую строчку, не так много уступая боксёру Сантосу Саулю Альваресу ($94 миллиона) и теннисисту Роджеру Федереру ($93,4 миллиона), занимающих четвёртую и пятую строчки в списке самых высокооплачиваемых спортсменов.

Три верхних строчки занимают футболисты Лионель Месси ($127 миллионов), Криштиану Роналду ($109 миллионов) и Неймар ($105 миллионов).