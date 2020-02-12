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Автоспорт

Как изменится цена билетов на Гран При России в 2020 году

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В АНО «Росгонки» анонсировали подробности билетной программы Гран При России 2020 года. На сайте промоутера российского этапа чемпионата мира, который пройдет с 24 по 27 сентября в Сочи, появился финальный обзор всех цен в динамике. Опция «скачать прайс-лист» доступна для каждой категории билетов.

В частности, следующий период билетной программы начнется уже с первого мая. Цены возрастут до 29% в зависимости от выбранной категории билета.  

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Финальный период продаж стартует 24 августа. По сравнению с текущими ценами увеличение стоимости будет достигать 43%.  

Важная подсказка болельщикам – планировать большой гоночный уикенд на Сочи Автодроме лучше заранее, чтобы успеть приобрести билеты по самой выгодной цене.

Например, сейчас стать зрителем зоны свободного размещения можно всего за 3 490 рублей, а билет на Главную трибуну выбрать за 11 990 рублей. На финальном этапе эти же билеты обойдутся дороже на 43 и 33% соответственно.  

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80 дней остается до повышения цен на Гран При. Седьмой в истории страны этап чемпионата мира запомнится зрителям захватывающими сражениями лучших гонщиков планеты, а также яркой программой развлечений и концертов на все четыре дня в Олимпийском парке Сочи.

Как изменится цена билетов на Гран При России в 2020 году

Источник:www.f1news.ru
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