Льюис Хэмилтон: Ставьте амбициозные цели – и вперёд!

Сегодня Льюис Хэмилтон вернулся к работе и в видеообращении к болельщикам говорил о своём настрое перед началом сезона.

Льюис Хэмилтон: «Сегодня мой первый рабочий день. Последнее время я не так активно пользовался социальными сетями, но поверьте, мне вас не хватало. Я скучал по общению и по встречам с вами в гоночные уик-энды, так что я очень рад вернуться к работе.

У меня было невероятное межсезонье. Я провёл много времени с семьёй и друзьями. Пожалуй, это было лучшее время вместе с отцом. Кроме того, я тренировался: здесь кое-что изменилось по сравнению с прошлым, так что теперь я вышел на совершенно другой уровень в плане физической и психологической подготовки. Это плюс.

Мне не хватало вашей поддержки, но я знал, что вы рядом. Надеюсь, для вас этот год начался успешно. Я знаю, что вы все ждёте седьмого титула, но надо двигаться постепенно. Ни я, ни команда пока не знаем, какие позиции займём по отношению к остальным. В этом году мы постараемся работать эффективнее, лучше провести тесты, чем в прошлом году. Впереди много работы.

Я хочу поделиться с вами всем хорошим – позитивной энергетикой, огромной любовью… Надеюсь, что вас окружают хорошие люди. Надеюсь, вы сосредоточены на достижении новых целей и продолжаете верить в себя – как вы всегда верили в меня. Этот год, даже это десятилетие должно стать лучше предыдущего. Ставьте амбициозные цели – и вперёд!»