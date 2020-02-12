Макс Ферстаппен: Мы сможем бросить вызов Mercedes

После публикации фотографий новой RB16, пресс-служба Red Bull Racing опубликовала цитаты гонщиков по поводу предстоящего сезона…
Макс Ферстаппен: «Продление контракта с командой сняло все сомнения, у меня больше нет никаких вопросов. Red Bull Racing – именно та команда, которая мне нужна, мне здесь комфортно. В Red Bull Racing много хороших специалистов, я вижу, как они нацелены на борьбу за победы и титул.
Мы хотим бросить вызов Mercedes, и я считаю, что мы сможем это сделать. Посмотрим, как пройдут зимние тесты, но главное, что все в команде полны решимости и невероятно мотивированы.
Я с нетерпением жду сезон, поскольку знаю, что когда нам удаётся сложить вместе все составляющие, то в условиях прессинга наша команда выглядит лучше соперников. Мы готовы к борьбе, очень близки к соперникам и я вполне уверен, что мы сможем победить».