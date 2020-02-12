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Автоспорт

Макс Ферстаппен: Мы сможем бросить вызов Mercedes

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После публикации фотографий новой RB16, пресс-служба Red Bull Racing опубликовала цитаты гонщиков по поводу предстоящего сезона…

Макс Ферстаппен: «Продление контракта с командой сняло все сомнения, у меня больше нет никаких вопросов. Red Bull Racing – именно та команда, которая мне нужна, мне здесь комфортно. В Red Bull Racing много хороших специалистов, я вижу, как они нацелены на борьбу за победы и титул.

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Мы хотим бросить вызов Mercedes, и я считаю, что мы сможем это сделать. Посмотрим, как пройдут зимние тесты, но главное, что все в команде полны решимости и невероятно мотивированы.

Я с нетерпением жду сезон, поскольку знаю, что когда нам удаётся сложить вместе все составляющие, то в условиях прессинга наша команда выглядит лучше соперников. Мы готовы к борьбе, очень близки к соперникам и я вполне уверен, что мы сможем победить».

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Александер Элбон: «Я готовлюсь к своему второму сезону в Формуле 1, я уже многое знаю – мне придётся меньше учиться. Сейчас нужно уделять больше времени тонкой настройке.

Зимой у меня было много времени для размышлений – я проанализировал свои выступления и доволен тем, как поработал. При этом мне удалось выявить области, которыми я не вполне удовлетворён».

Источник:www.f1news.ru
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