Макс Ферстаппен: Мы сможем бросить вызов Mercedes

После публикации фотографий новой RB16, пресс-служба Red Bull Racing опубликовала цитаты гонщиков по поводу предстоящего сезона…

Макс Ферстаппен: «Продление контракта с командой сняло все сомнения, у меня больше нет никаких вопросов. Red Bull Racing – именно та команда, которая мне нужна, мне здесь комфортно. В Red Bull Racing много хороших специалистов, я вижу, как они нацелены на борьбу за победы и титул.

Мы хотим бросить вызов Mercedes, и я считаю, что мы сможем это сделать. Посмотрим, как пройдут зимние тесты, но главное, что все в команде полны решимости и невероятно мотивированы.

Я с нетерпением жду сезон, поскольку знаю, что когда нам удаётся сложить вместе все составляющие, то в условиях прессинга наша команда выглядит лучше соперников. Мы готовы к борьбе, очень близки к соперникам и я вполне уверен, что мы сможем победить».

Александер Элбон: «Я готовлюсь к своему второму сезону в Формуле 1, я уже многое знаю – мне придётся меньше учиться. Сейчас нужно уделять больше времени тонкой настройке.

Зимой у меня было много времени для размышлений – я проанализировал свои выступления и доволен тем, как поработал. При этом мне удалось выявить области, которыми я не вполне удовлетворён».