Маттиа Бинотто: В SF1000 воплощены смелые идеи

Сегодня в Реджо-Эмилиа Ferrari представили новую – SF1000. Руководитель команды Маттиа Бинотто объяснил название машины и рассказал о её особенностях…

Маттиа Бинотто: «Презентация новой машины – это всегда эмоциональное событие. Говоря об эмоциях, я хотел бы упомянуть одно высказывание Энцо Феррари: «Попросите ребёнка нарисовать машину – и он обязательно сделает её красной». Когда мы думаем о новой машине, проектируем её, тестируем в аэродинамической трубе и собираем, мы испытываем такие же эмоции. Мы целый год разрабатывали эту машину, и сегодня представляем её всему миру.

В этом году мы будем праздновать два важных события: 70 лет Формулы 1 и 1000-й Гран При Ferrari. Наша команда не пропустила ни одного сезона Формулы 1, завоевала больше всех побед. Гонки и соперничество у нас в крови. Мы гордимся, что в этом году проведём 1000-й Гран При – это удивительное достижение. Именно поэтому наша новая машина называется SF1000 – мы считаем, что было бы правильно отметить это событие таким индексом шасси. Машина Формулы 1 – это результат огромной работы, целеустремленности, страсти, а иногда сложностей. Все эти качества подразумеваются в нашем хэштеге #essereFerrari («быть Ferrari»).

Особенность этого года в том, что мы должны параллельно работать с двумя проектами. У нас молодая команда, мы продолжаем развиваться и должны сделать выводы из прежних ошибок и использовать этот опыт. Нам нужно было сосредоточиться на надёжности, ведь в прошлом году она была одной из наших уязвимых сторон.

Этот сезон будет очень долгим и сложным. Нас ждут 22 Гран При. Параллельно мы должны готовиться к 2021 году – и эта работа уже началась. Нас ждут самые крупные в истории Формулы 1 перемены в регламенте, и мы должны подготовиться к этому. Это сложная работа, и нужно сделать так, чтобы каждый сотрудник понимал, что от него ждут. Нам нужно грамотно распределять ресурсы и планировать время. Команда сосредоточена на работе, но мы знаем, что сезон будет долгим и сложным.

В этом году правила не изменились, в основе нового шасси – наша прошлогодняя машина, но мы доработали её, насколько это возможно, постарались сделать более эффективной в аэродинамическом плане, повысить её прижимную силу.

Монокок, силовая установка, коробка передач расположены так, чтобы силуэт машины получился очень узким. Мы работали со всеми компонентами, в частности с подвеской. Мы постарались сделать её такой, чтобы иметь больше гибкости в её настройках. Команда приложила много усилий, чтобы снизить вес машины. Мы много работали с силовой установкой – не только с её компоновкой, но с каждым узлом, повышая их эффективность. Кроме того, нам надо было справиться с переменами в техническом регламенте, согласно которым потребление масла должно быть сокращено на 50%, поэтому мы полностью переделали камеру сгорания двигателя.

Может показаться, что машина очень похожа на прошлогоднюю, но поверьте, она сильно отличается. В ней воплощены ещё более смелые идеи».