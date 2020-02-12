Официально: Гран При Китая отложен

FIA и Формула 1 сделали совместное заявление – назначенный на 19 апреля Гран При Китая отложен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса…

«В связи с продолжающимся распространением эпидемии коронавируса, после переговоров с китайской федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта (CAMF) и шанхайской спортивной администрацией, промоутер Гран При Китая – компания Juss Sports Group – официально обратилась с просьбой отложить проведение Гран При Китая 2020 года.

FIA вместе с Формулой 1 приняли этот запрос и решили перенести Гран При Китая, который был запланирован на 19 апреля.

В связи с тем, что Всемирная Организация Здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией, FIA и Формула 1 приняли это решение для обеспечения здоровья и безопасности выезжающих на этапы сотрудников, участников чемпионата и болельщиков, поскольку это вызывает серьёзную озабоченность.

FIA и Формула 1 продолжают тесно сотрудничать с командами, организаторами, федерацией CAMF и местными властями для мониторинга ситуации. Стороны оценят альтернативные сроки проведения Гран При Китая в этом году, если ситуация улучшится.

Гран При Китая давно стал важной частью календаря, там множество преданных болельщиков Формулы 1. Все мы с нетерпением ждём возвращения этой гонки и желаем всем жителям Китая всего наилучшего в это сложное время».