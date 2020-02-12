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Автоспорт

Себастьян Феттель: Ferrari SF1000 – это шаг вперёд

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На презентации Ferrari SF1000 Себастьян Феттель поделился своими впечатлениями о машине 2020 года…

Себастьян Феттель: «Я готовлюсь к шестому сезону в составе Ferrari. Я хорошо знаю команду и надеюсь, что, наконец, мы покажем на трассе результаты, к которым стремимся. Число гонок в сезоне всё увеличивается и увеличивается, но за годы выступлений я понял, как должна проходить зимняя подготовка, что хорошо для меня, а что плохо. Я чувствую себя полностью готовым, команда тоже готова, мы отправляемся на тесты, но я с нетерпением жду гонок, ведь ради них мы и живём.

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На проектирование новой машины было потрачено много времени, и её создание стало великолепным достижением. Мне нравится SF1000. У нас была возможность увидеть её немного раньше остальных, и если сравнить новинку с прошлогодней машиной, то можно увидеть несколько различий, особенно если присмотреться к обвесу и задней части – она выглядит более компактной. Команда много работала над компоновкой, чтобы найти правильные решения.

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Не могу дождаться, когда сяду за руль, поскольку пилотировать гораздо интереснее, чем просто смотреть со стороны, но придётся подождать ещё какое-то время. Машина выглядит фантастической, и на ней больше красного цвета, чем на прошлогодней.

Сейчас невозможно предсказать, каких мы добьёмся результатов, но, как я говорил, команда потратила много часов и усилий на создание машины. Думаю, SF1000 – это шаг вперёд. Надеюсь, когда я сяду за руль, я найду подтверждение этому. Все сотрудники в Маранелло прямо сейчас работают над тем, чтобы сделать её ещё лучше. Нужно проявить терпение и подождать развития событий».

Источник:www.f1news.ru
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