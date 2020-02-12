Себастьян Феттель: Ferrari SF1000 – это шаг вперёд

На презентации Ferrari SF1000 Себастьян Феттель поделился своими впечатлениями о машине 2020 года…

Себастьян Феттель: «Я готовлюсь к шестому сезону в составе Ferrari. Я хорошо знаю команду и надеюсь, что, наконец, мы покажем на трассе результаты, к которым стремимся. Число гонок в сезоне всё увеличивается и увеличивается, но за годы выступлений я понял, как должна проходить зимняя подготовка, что хорошо для меня, а что плохо. Я чувствую себя полностью готовым, команда тоже готова, мы отправляемся на тесты, но я с нетерпением жду гонок, ведь ради них мы и живём.

На проектирование новой машины было потрачено много времени, и её создание стало великолепным достижением. Мне нравится SF1000. У нас была возможность увидеть её немного раньше остальных, и если сравнить новинку с прошлогодней машиной, то можно увидеть несколько различий, особенно если присмотреться к обвесу и задней части – она выглядит более компактной. Команда много работала над компоновкой, чтобы найти правильные решения.

Не могу дождаться, когда сяду за руль, поскольку пилотировать гораздо интереснее, чем просто смотреть со стороны, но придётся подождать ещё какое-то время. Машина выглядит фантастической, и на ней больше красного цвета, чем на прошлогодней.

Сейчас невозможно предсказать, каких мы добьёмся результатов, но, как я говорил, команда потратила много часов и усилий на создание машины. Думаю, SF1000 – это шаг вперёд. Надеюсь, когда я сяду за руль, я найду подтверждение этому. Все сотрудники в Маранелло прямо сейчас работают над тем, чтобы сделать её ещё лучше. Нужно проявить терпение и подождать развития событий».