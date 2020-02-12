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Автоспорт

Шарль Леклер: Я учусь на своих прошлых ошибках

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Предстоящий сезон станет вторым по счёту для Шарля Леклера в составе Ferrari. В 2019-м монегаск занял четвёртое место в личном зачёте, и на презентации новой машины Скудерии рассказал, что сделал выводы из своих прошлых ошибок и намерен прибавить в этом году.

Шарль Леклер: «В этом году я буду придерживаться немного другого подхода к работе просто потому, что уже хорошо знаю команду и машину. Конечно, в этом сезоне у нас новая машина, но фактически речь идёт о модернизации прошлогодней. Вся команда работала сообща, чтобы сделать её лучше и подготовиться к новому сезону. В 2020-м нас ждёт серьёзный вызов, с нетерпением жду возможности сесть за руль.

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Если говорить о психологической подготовке, то мой подход практически не изменился. Я постараюсь сделать максимум возможного, и для этого буду много работать вместе с командой, чтобы наша машина стала как можно лучше. Я учусь на своих прошлых ошибках и хочу в этом году прибавить как гонщик.

Зимой я тренировался в горах, чтобы в отличной физической форме подойти к старту сезона. Мне нужно было сбросить вес, поэтому пришлось отказаться от тортеллини!

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Я много работал над тем, чтобы лучше выступить в этом году и надеюсь, что год сложится для меня более позитивно. Я особо не думаю о результатах, поскольку считаю, что если я хорошо справлюсь, если мы с командой справимся с работой, то результаты придут. Зимой я тренировался больше, чем когда либо, и сейчас чувствую себя полностью готовым. Не могу дождаться, когда сяду за руль и смогу сравнить нашу машину с техникой соперников».

Источник:www.f1news.ru
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