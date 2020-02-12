Видео: Первые круги RB16 по трассе в Сильверстоуне

В среду команда Red Bull Racing провела съёмочный день в Сильверстоуне, а заодно и первичную обкатку новой машины.

Холодная февральская погода – далеко не идеальные условия для подобной работы, но Сильверстоун находится совсем недалеко от базы Red Bull Racing, поэтому сотрудники команды просто оделись потеплее и взялись за дело.

Километраж при проведении рекламных съёмок строго ограничен 100 км в день, причём использовать можно только специальную резину Pirelli, предназначенную для разного рода показательных заездов. Но учитывая, что зимние тесты сокращены до шести дней, в команде в полной мере использовали и эти дополнительные возможности.

Маку Ферстаппену первому доверили вывести машину на трассу.

«Прошло довольно много времени после того, как я последний раз пилотировал машину Формулы 1, поэтому утром был в предвкушении, – прокомментировал он. – Как только двигатель заведён, ты сразу снова включаешься в работу, но до этого момента всегда находишься в ожидании: как себя покажут новая машина и новый двигатель?

Понятно, что это просто съёмочный день, тем не менее важно проверить машину на ходу, почувствовать, как она работает, выявить какие-то мелкие недоделки – в целом надо всё подготовить до того, как мы отправимся на тесты в Барселону. К счастью, сегодня всё прошло гладко».

Макс ездил по короткой конфигурации трассы с длиной кольца 2,638 км; обошлось без сбоев, фотографы смогли запечатлеть новую машину, а инженеры команды собрали ценную техническую информацию.