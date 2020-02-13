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Автоспорт

Видео: Круг по Зандфорту… на квадрокоптере

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Появился очередной репортаж о ходе работ по реконструкции автодрома в Зандфорте, причём преподнесённый как круг по трассе предстоящего Гран При Нидерландов, но снятый с высоты птичьего полёта при помощи квадрокоптера.

Автор видеоролика – всё тот же местный энтузиаст Йорг де Брюн, на чьи работы мы уже не раз ссылались. Опубликованный сегодня репортаж снимался несколько дней назад, 8 февраля. С одной стороны, он даёт наглядное представление о конфигурации обновлённого гоночного кольца, с другой, подтверждает, что работы идут по плану, и практически по всей трассе действительно уложен первый слой асфальта.

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Источник:www.f1news.ru
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