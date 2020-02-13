Видео: Круг по Зандфорту… на квадрокоптере

Появился очередной репортаж о ходе работ по реконструкции автодрома в Зандфорте, причём преподнесённый как круг по трассе предстоящего Гран При Нидерландов, но снятый с высоты птичьего полёта при помощи квадрокоптера.

Автор видеоролика – всё тот же местный энтузиаст Йорг де Брюн, на чьи работы мы уже не раз ссылались. Опубликованный сегодня репортаж снимался несколько дней назад, 8 февраля. С одной стороны, он даёт наглядное представление о конфигурации обновлённого гоночного кольца, с другой, подтверждает, что работы идут по плану, и практически по всей трассе действительно уложен первый слой асфальта.