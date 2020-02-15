F3 Asian: Победы Дуэна, подиумы Чэдвик и Мазепина

В этот уик-энд малайзиский автодром Сепанг принимал 4-й этап серии

F3 Asian Championship, и 17-летний австралиец Джек Дуэн одержал три победы во всех трёх гонках, сократив отставание от лидера чемпионата, Джуйя Алдерса, до 15 очков.

Соревнования проходили в условиях меняющейся погоды, но сын знаменитого мотогонщика Мика Дуэна преодолел все сложности, продемонстрировав умение пилотировать машину на любом покрытии. Также стоит отметить два подиума Джейми Чэдвик, действующей чемпионки женской W Series: она заняла 3-е место в первой гонке уик-энда и финишировала 4-й во второй, но всё равно вошла в первую тройку, поскольку занявший 3-е место Укио Сасахара выступает вне зачёта.

Кстати, на предыдущем этапе F3 Asian, проходившем в Абу-Даби, в подобной ситуации победа была присуждена российскому гонщику Никите Мазепину, хотя фактически первым тогда финишировал тот же Сасахара.

В этот уик-энд Никита, выступающий за команду Hitech Grand Prix, тоже отработал неплохо, заняв 2-е место во второй гонке, 5-е в первой и 4-е в заключительной. За один этап до конца сезона он находится на 3-й строчке личного зачёта, но теоретически ещё может улучшить своё турнирное положение, если в финале, который пройдёт через неделю в Таиланде, удачно проведёт все три гонки, а соперникам повезёт меньше.

Хотя, конечно, основная борьба за титул развернётся между Алдерсом и Дуэном, ведь у них 215 и 200 очков соответственно, а Никита пока набрал 164. В любом случае, гонщики, занявшие по итогам сезона первые девять мест, заработают очки для суперлицензии FIA, так что им всем есть за что бороться.