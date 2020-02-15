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Автоспорт

Хельмут Марко: AlphaTauri – не дочерняя команда

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На презентации AlphaTauri консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что теперь это не дочерняя, а равная команда, которая начнёт сезон фактически с копией RB15 конца прошлого сезона…

Хельмут Марко: «Мы рады добавить Формуле 1 элемент гламура. Смена названия команды, активное продвижение бренда – это трансформация, переход от дочерней к сестринской команде, но у нас есть такие возможности.

AlphaTauri будет использовать всё от старшей команды, что разрешено регламентом, но с некоторой задержкой, связанной с высокими темпами развития Red Bull Racing, особенно в начале сезона. Эта задержка – от трёх до шести месяцев. Мы добились серьёзного прогресса с машиной Red Bull Racing, эти решения появятся у AlphaTauri только к середине сезона.

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Некоторые узлы [носовая часть и передняя подвеска] перенести на АТ01 сложно, поэтому такой перенос не планируется».

Источник:www.f1news.ru
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