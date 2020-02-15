Култхард считает, что у Алонсо нет шансов вернуться в Ф1

Дэвид Култхард исключает вероятность возвращения Фернандо Алонсо в Формулу 1, считая, что у двукратного чемпиона мира в принципе нет вариантов для продолжения карьеры в 2021 году.

В пятницу шотландец, в своё время выступавший за такие команды, как Williams, McLaren и Red Bull Racing, был ведущим яркой церемонии презентации AlphaTauri, после чего у журналистов была возможность задать ему вопросы.

Когда его спросили о шансах Алонсо на возвращение в чемпионат мира, 48-летний шотландец ответил вполне категорично: «Я знаю, он хочет вернуться, но я не думаю, что у него остаётся какой-то выбор. Не думаю, что он нужен Mercedes, не думаю, что его хотят пригласить в Ferrari или Red Bull. Куда ему податься? Назад в McLaren?»

В этом году Фернандо попробовал свои силы в ралли-рейде «Дакар», выступая за Toyota, а в мае планирует вновь принять участие в гонке Indy 500, и уже было договорился с Andretti Autosport, но в последний момент в концерне Honda, поставляющем двигатели для этой американской команды, наложили вето на контракт с испанцем. В командах, использующих моторы Chevrolet, похоже, тоже не готовы с ним сотрудничать.

По мнению Култхарда, здесь нечему удивляться: «Для меня Алонсо – один из самых талантливых гонщиков Формулы 1. По уровню дарования он не уступает Хэмилтону, ШУмахеру или Сенне. Он умеет быстро ездить на любой технике. Но в карьере каждого гонщика наступает некий финальный момент – возможно, такой момент наступил и для него».