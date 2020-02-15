Пьер Гасли об AT01: Похоже, она быстрая!

На следующий день после презентации машины команда AlphaTauri привезла новинку на трассу в Мизано и провела её первичную обкатку, совмещённую со съёмочным днём.

Подробный видеоотчёт об этом пресс-служба команды подготовит позже, но первые впечатления Пьера Гасли об AT01 уже опубликованы.

«Похоже, она быстрая! – сказал он. – Я только что пилотировал AT01 и очень доволен. Здорово сесть за руль после долгого зимнего перерыва. Первые ощущения очень неплохие, и мне уже хочется, чтобы тесты в Барселоне скорее начались!»