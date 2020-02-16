Абитебул: Renault надолго останется в Формуле 1, но…

В последние месяцы в компании Renault происходили перемены в составе руководства, и ходили разговоры что одним из последствий этого может стать закрытие программы в Формуле 1.

Сирил Абитебул, руководитель заводской команды французского автоконцерна, уверяет, что пока у Renault долгосрочные планы участия в чемпионате мира, но при этом даёт понять, что ситуация может измениться. Самое главное при этом – не допускать повторения неудачных сезонов, каким был 2019 год.

Заводская команда Renault вернулась в Формулу 1 в 2016 году, и перед ней стояла задача через пять лет, т.е. уже в 2020-м, стать одним из претендентов на победу в чемпионате. Но за минувшие четыре сезона её гонщикам ни разу не удалось даже подняться на подиум. Более того, по итогам прошлого сезона она опустилась на 5-ю строчку Кубка конструкторов.

В конце января стало известно, что новым исполнительным директором Renault SA будет назначен Лука де Мео, это произойдёт летом, а Клотильда Дельбо, временно исполняющая обязанности главы концерна, станет его заместителем.

По словам Абитебула, это важные назначения, и его особенно радует, что Дельбо, многие годы занимавшая должность финансового директора Renault, останется в руководстве компании.

«Это очень важно, поскольку означает, что сохранится преемственность в руководстве концерном, что также отразится и на принимаемых решениях, – приводит слова руководителя команды Renault издание The Race. – Следовательно, всё, что мы сейчас обсуждаем с Клотильдой Дельбо, останется в силе и после прихода Луки де Мео.

Так что я в курсе того, что происходит. Дельбо остаётся финансовым директором компании. Её интересуют только цифры, и она рассматривает Формулу 1 с финансовой точки зрения. Это затраты, но также актив, требующий инвестиций.

Какой фактор мы ни рассмотрим, всё говорит о движении в нужном направлении: растёт аудитория, узнаваемость бренда, его доля на рынке, но также должна улучшиться ситуация с распределением призовых денег, вводится ограничение бюджетов, а регламент на двигатели остаётся стабильным.

У меня есть все причины полагать, что мы, в принципе, надолго останемся в Формуле 1, но это только в принципе».

Абитебул признал, что все эти факторы ещё предстоит превратить в весомые аргументы, которые убедят руководство Renault подписать будущий Договор Согласия с Формулой 1.

Пока никто из участников чемпионата не взял на себя обязательства остаться в Формуле 1 после 2020 года, а в этой ситуации всегда есть риск, что позиция руководства автоконцернов может измениться, в первую очередь это относится к Renault и Mercedes.

Четырёхкратный чемпион мира, а ныне директор Renault Sport Ален Прост готов признать, что тревога по поводу возможного ухода автоконцерна из автоспорта есть всегда.

«В компании действительно могут пересмотреть свою позицию, поскольку участие в Формуле 1 обходится очень дорого, и если свернуть эту программу, то деньги можно будет вложить в какой-нибудь другой проект, – сказал Прост. – Но мы должны предлагать правильный продукт.

Разумеется, поскольку Renault – заводская команда крупного автоконцерна, то мы не можем много проигрывать лидерам. Однозначно, показывать такие результаты, как в прошлом году, неприемлемо. Так не может продолжаться, поэтому мы должны показать, что можем двигаться в нужном направлении».