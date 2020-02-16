Формула E: Митч Эванс выиграл гонку в Мехико

Мексиканский этап Формулы E отличается от других гонок электрической серии тем, что проходит не на городской трассе, а на том же автодроме имени братьев Родригес, который принимает национальный Гран При.

Но, конечно, конфигурация кольца используется совсем иная, более короткая, хотя в этом году её несколько изменили, она стала на 600 м длиннее за счёт добавления нескольких новых поворотов. А вот шикана в конце круга, наоборот, была убрана.

Тренировки в Мехико были несколько омрачены серьёзной аварией, в которую попал Даниэль Абт, гонщик Audi, два года назад одержавший на этой трассе победу. Под конец сессии из-за сбоя в работе программного обеспечения на его машине не сработали тормоза, она вылетела с трассы в 9-м повороте и на большой скорости врезалась в барьер. Абта вертолётом доставили в госпиталь, провели обследование, но вскоре отпустили: оказалось, что он в порядке. Ему даже разрешили стартовать, но, конечно, из задних рядов.

Квалификацию выиграл его соотечественник, гонщик Porsche Андре Лоттерер, второе время показал представитель Jaguar Митч Эванс, третья стартовая позиция досталась Нику де Вризу, пилоту Mercedes, хотя третий результат показал Паскаль Верляйн на машине Mahindra. Но за замену коробки передач он получил штраф и переместился в самый конец стартового поля.

Рядом с де Вризом из второго ряда гонку начинал Себастьен Буэми (Nissan e.dams), а замкнул первую пятёрку Сэм Бёрд (Virgin Racing). Действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) стартовал только восьмым, а его напарник Антониу Феликс да Кошта – девятым.

Старт Лоттереру не удался, точнее, он лучше удался Эвансу, весьма решительным образом отпихнувшему машину соперника на обочину. Митч возглавил гонку, де Вриз переместился на 2-ю позицию, Буэми ехал третьм, а обладатель поула откатился на четвёртое место.

Уже на втором круге произошла авария: гонщик Dragon Нико Мюллер не удержал машину на трассе и врезался в барьер. Выехал автомобиль безопасности, оставшись на пару кругов. На рестарте Эванс удержал лидерство, а на вторую позицию вышел уже Буэми. Бёрд ехал третьим, тогда как машина де Вриза получила небольшие повреждения в толчее, традиционно сопровождающей старт, и голландец откатился на 5-ю позицию.

Второй раз жёлтые флаги появились на трассе после схода Фелипе Массы, разбившего машину на 7-м круге, но ветерану Формулы 1 удалось безопасно съехать на обочину, и на ситуации в гонке его неприятность практически не сказалась.

К 8-му кругу Эванс нарастил отрыв до 2,5 секунды, а за вторую позицию шла весьма острая борьба между Буэми и Бёрдом, и в этой дуэли верх одержал британец.

Лоттерер после контакта с кем-то из соперников повредил машину, да ещё и задел барьер, сорвав рекламный баннер, который тянулся за ней, и со стороны всё это выглядело довольно странно. Кроме того, на его Porsche были сломаны некоторые элементы аэродинамического обвеса, цеплялись за переднее правое колесо, из-за чего оно перегревалось и сильно дымило, а вскоре появились даже языки пламени. Понятно, что на такой технике продолжать гонку было невозможно.

Тем временем Бёрд, опередив Буэми, сразу начал отрываться от француза, но лидера догнать не мог – Эванс по-прежнему ехал быстрее всех.

На 18-м круге произошёл жёсткий контакт между между машинами де Вриза и Робина Фряйнса. Ник, реагируя на стремительную атаку да Кошты, действовал как-то неуклюже, сместился влево, но допустил ошибку на торможении и случайно выбил с трассы голландца. Сам тоже вылетел и сошёл, а вот Робин смог продолжить движение, хотя и пропустив многих соперников вперёд.

Зато да Кошта уже переместился на 4-ю позицию и догонял Буэми. Вплотную за португальцем ехал и Вернь – было понятно, что у гонщиков DS Teechetah самые воинственные намерения.

На 25-м круге да Кошта по просьбе команды пропустил напарника вперёд, чтобы тот в полной мере мог воспользоваться режимом дополнительной энергии, и теперь Буэми прессинговал уже Вернь, их машины разделяли считанные десятые. Но вскоре у Жана-Эрика эта дополнительная энергия иссякла, и да Кошта вернул себе 4-ю позицию, а на 29-м круге опередил Буэми. Теперь португалец добрался уже до первой тройки, а Верню только предстояло вступить в борьбу с гонщиком Nissan.

Когда до финиша оставалось меньше пяти минут, Бёрд, пытаясь отбивать атаки да Кошты, допустил ошибку, что для него не очень характерно, и врезался в барьер. Возможно, это произошло из-за того, что шины на Virgin британца были уже изрядно изношены.

Преимущество Эванса к последнему кругу достигло пяти секунд, и его лидерству уже ничего не угрожало. Вторым ехал да Кошта, Буэми сохранял третью позицию. В таком порядке они и финишировали, четвёртым клетчатый флаг увидел Вернь, пятое место занял Александер Симс, гонщик BMW.

После четырёх этапов сезона BMW сохраняет лидерство в командном зачёте, а вот в личном зачёте лидер сменился: им стал гонщик Jaguar Митч Эванс, благодаря победе в Мехико переместившись с 6-го места на первое – на его счету 47 очков. Но Симса он опережает лишь на одно очко, поэтому уже на следующем этапе, который пройдёт в конце февраля в Марокко, картина может в очередной раз измениться.